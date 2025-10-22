"Tрябва да бъдем достатъчно ясни с децата си какво е отношението ни към агресията. Освен това моето мнението е, че трябва да дозираме присъствието им в информационните среди – да гледат по-малко предавания и по-малко съдържание в интернет.

Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев пред журналисти в Русе.

„Малко или повече имаме отслабена функция на българската образователна система, затова и с промените в учебните програми и с насоките, които даваме, опитваме да кажем на учителя, че трябва да възпитава. Той обаче е в неравна конкуренция“, посочи Вълчев.

„Аз бях изненадан да видя видеоигра, в която целта е да убиеш повече хора по по-жесток начин“, коментира той.

С уговорката, че не прехвърля отговорността, Вълчев подчерта, че тя е споделена – образователна система, учители и семейство.

„Няма да слагаме металдетектори във всички случаи“, категоричен бе Вълчев.

„Но това, което разбрах от двата случая – в столичния мол и в столичното училище, е, че не малък процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове в училище и в града. Учителите всеки ден изземват ножове. Може би е въпрос на локална култура и има нужда училищата, които желаят, да бъдат подпомогнати. Разбира се, въпросът няма да се реши само с металдетектори и с технически мерки. Пак казвам основната функция на образователната система е възпитателната“, повтори министърът на образованието.

Просветният министър обърна внимание, че има все повече проблеми със зависимости сред ученици и млади хора. По думите му зависимостта към социалните мрежи е може би най-увреждаща за младите хора.

„Ако едно нещо е вредно и пристрастяващо, говорим за зависимост. Такива са социалните мрежи. Увреждането при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм“, каза Красимир Вълчев.

