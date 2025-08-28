Апелативният съд в Бургас реши окончателно - морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов остават в ареста, а на капитана на лодката Христо Раев бе наложена парична гаранция в размер на 5000 лева.

Те бяха задържани във връзка с трагедията в Несебър, при която загина 8-годишно дете при падане от парашут по време на парасейлинг.

"Работя в тази фирма от седем-осем години и досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже – трябва да вържеш ново въже, то се купува. Когато каже – трябва нов парашут, още на следващия ден той се купува", каза пред журналисти капитанът на лодката Христо Раев.

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като е счетено, че е опасен за клиентите.

Той каза още, че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите.

"Просто видях как детето пада. Оттам нататък целта ни беше да спасим майката", каза той.

По време на заседанието на Апелативния съд в Бургас към делото бяха приложени разпити на свидетели и фирмени документи, сред които контролният талон на лодката, теглила парашута, от който падна 8-годишният Иван, както и книгите за инструктажи и безопасност.

