Нови доказателства по случая със загиналото при парасейлинг 8-годишно дете в Несебър представи прокуратурата.

По време на заседанието на Апелативния съд в Бургас, който трябва да определи окончателно мерките за неотклонение на тримата задържани след инцидента, към делото бяха приложени разпити на свидетели и фирмени документи, сред които контролният талон на лодката, теглила парашута, от който падна 8-годишният Иван, както и книгите за инструктажи и безопасност, пише БТА.

"Работя в тази фирма от седем-осем години и досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже – трябва да вържеш ново въже, то се купува. Когато каже – трябва нов парашут, още на следващия ден той се купува", каза пред журналисти капитанът на лодката Христо Раев.

Той е един от тримата обвиняеми, който беше пуснат от ареста срещу парична гаранция от 5000 лева.

Капитанът на лодката към атракциона с починалото дете обжалва паричната си гаранция

По думите на Раев през това лято атракционът не е работил две или три седмици, тъй като е счетено, че е опасен за клиентите.

Той каза още, че коланите, които се използват за парасейлинга, се сменят редовно, но самият той няма ангажимент да ги връзва на клиентите.

Коланите на падналото в Несебър дете са се скъсали почти едновременно, моряк ги е хвърлил в морето

"Просто видях как детето пада. Оттам нататък целта ни беше да спасим майката", каза той. 

На този етап обвиняеми по делото за инцидента са и отговорникът за атракциона Петко Стефанов, както и морякът Камен Тенев, които обжалват постоянния си арест и искат по-лека мярка.

Самият Христо Раев също обжалва паричната си гаранция. Пред апелативните магистрати той настоява за намаляване на размера ѝ или по-лека мярка.

