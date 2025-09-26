dalivali.bg
Украйна регистрира нарушения на въздушното си пространство от дронове по границата с Унгария

Нетаняху: Израел смаза по-голяма част от терористичната машина на „Хамас“

Екоминистърът разпореди ВиК дружествата спешно да проверят за алтернативни водоизточници

Конкурсът Solve for Tomorrow на Samsung България поставя акцент върху дигиталната финансова грамотност

Велосипедист загина, след като беше пометен от кола на пътя край Севлиево

На осиновяване подлежат едва 10% от децата, лишени от родителска грижа у нас

България e заплашена да загуби временно част от парите по ПВУ заради антикорупционната комисия

bTV и MAX Sport 2 ще излъчат полуфинала между Чехия и България на Световното първенство по волейбол за мъже – в събота от 09:30 часа

Филм на Никълъс Кейдж и убийството на Чарли Кърк: Зловещи прилики

Разследват дали вътреболнична инфекция е причинила смъртта на шест деца
Сблъсък на политическата сцена: Бойко Борисов и Румен Радев си размениха реплики

Лидерът на ГЕРБ нарече Радев „партиен лидер“, а президентът му отговори, че няма вина, че Борисов не е премиер

Десислава Ризова Десислава Ризова

Публикувано в  17:15 ч. 26.09.2025 г.

Отново остър сблъсък между председателя на ГЕРБ и президента. Бойко Борисов нарече държавния глава „партиен лидер“, а Румен Радев отговори, че няма вина, че Борисов не е премиер.

Всичко това се случва на фона на блокаж на парламента и подготвян вот на недоверие номер 6. Заседанието днес постави антирекорд по краткост – 3 минути.

Така, напрежението и задочният диалог между институциите се преместиха в кулоарите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към президента така:

„Лошо възпитание. Аз президент нямам, имам партиен лидер, който ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството. Нищо ново не казва за „Боташ“. Днес този милион и петдесет, който отива за Турция, от българските учители ли да го вземем или от лекарите ли?
Това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само заради това, че след осем избора държавата беше в тежък катаклизъм… доведен от Радев и неговите хора“.

Румен Радев: Не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството

Отговорът на държавния глава не закъсня. „Кажете ми, аз какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той през годините допусна да стане ужасно зависим от г-н Пеевски и не само политически. Искам да призова г-н Борисов да направи така, че чувалите с парите от „Хемус“ да се върнат - той знае много добре“, коментира държавният глава.

На този фон, от „Възраждане“ обявиха вот на недоверие номер 6, този път за безводието. Засега имат подписи в подкрепа само от „Величие“.

„След всеки един вот Пеевски става по-силен и превзема ГЕРБ“. Това, което наблюдаваме в момента е срутване на управляващата коалиция. Правителството е готово да падне, а тези, които са се обявили за опозиция отказват да има вот на недоверие“, коментира Цончо Ганев от „Възраждане“.

„Няма са се подпишем, съветвам колегите от „Възраждане“, с наглост и извиване на ръце могат да работят с някой друг, но не и с МЕЧ“, каза лидерът на партията Радостин Василев.

МЕЧ обаче подкрепиха друго предложение на „Възраждане“ – за сваляне на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва

Българските волейболисти отстраниха отбора на САЩ (ГАЛЕРИЯ)

