Сблъсък на политическата сцена: Бойко Борисов и Румен Радев си размениха реплики

Отново остър сблъсък между председателя на ГЕРБ и президента. Бойко Борисов нарече държавния глава „партиен лидер“, а Румен Радев отговори, че няма вина, че Борисов не е премиер.

Всичко това се случва на фона на блокаж на парламента и подготвян вот на недоверие номер 6. Заседанието днес постави антирекорд по краткост – 3 минути.

Така, напрежението и задочният диалог между институциите се преместиха в кулоарите. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към президента така:

„Лошо възпитание. Аз президент нямам, имам партиен лидер, който ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството. Нищо ново не казва за „Боташ“. Днес този милион и петдесет, който отива за Турция, от българските учители ли да го вземем или от лекарите ли?

Това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само заради това, че след осем избора държавата беше в тежък катаклизъм… доведен от Радев и неговите хора“.

Отговорът на държавния глава не закъсня. „Кажете ми, аз какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той през годините допусна да стане ужасно зависим от г-н Пеевски и не само политически. Искам да призова г-н Борисов да направи така, че чувалите с парите от „Хемус“ да се върнат - той знае много добре“, коментира държавният глава.

На този фон, от „Възраждане“ обявиха вот на недоверие номер 6, този път за безводието. Засега имат подписи в подкрепа само от „Величие“.

„След всеки един вот Пеевски става по-силен и превзема ГЕРБ“. Това, което наблюдаваме в момента е срутване на управляващата коалиция. Правителството е готово да падне, а тези, които са се обявили за опозиция отказват да има вот на недоверие“, коментира Цончо Ганев от „Възраждане“.

„Няма са се подпишем, съветвам колегите от „Възраждане“, с наглост и извиване на ръце могат да работят с някой друг, но не и с МЕЧ“, каза лидерът на партията Радостин Василев.



МЕЧ обаче подкрепиха друго предложение на „Възраждане“ – за сваляне на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.