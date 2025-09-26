Категорично не е вярно, че не проявявам кооперативност да работя с правителството, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Националния дворец на културата.

Държавният глава приветства завършилите лекари по дентална медицина от випуск 2025 г. на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в София.

„Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че той допусна през годините да стане ужасно зависим от господин Пеевски - не само политически“, каза Румен Радев по повод коментара от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, че президентът ползва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството.

От първия ден на това правителство протегнах ръка и писмено, и устно съм се обаждал на премиера, на министри, организирах кръгла маса с бизнеса, с образователните институции – как да градим една просперираща България с нови технологии, да привличаме заедно инвестиции, заедно да създаваме визия, така че да убеждаваме да се инвестира в България, как да имаме по-висок икономически ръст, докарал съм инвеститори, коментира Радев.

Каня министри, но те получават забрана от господин Борисов да стъпват на тези мероприятия. Те имат забрана, където се появя аз, да не стъпват. Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде, те се разбягват като пилци неговите министри, именно по указания на господин Борисов, каза президентът.

Държавният глава допълни, че министри не са присъствали и на подписването на Декларацията за издигане на двустранните отношения между България и Япония на ниво стратегическо партньорство. Румен Радев и японският министър-председател Шигеру Ишиба подписаха документа в Токио в края на май.

„Искам да призова г-н Борисов да направи така, че чувалите с пари от „Хемус“ да се върнат. Той знае много добре, той ръководеше изграждането на магистралите, беше нашият голям строител, той лично контролираше всеки ден, той определяше парите, тези чували той трябва да ги знае къде са, нека направи така, че да се върнат, ще му бъдем много благодарни", каза още Румен Радев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK