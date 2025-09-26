"Не идват на работа - какво да направя. Нашите депутати са в Япония, във Франция, в САЩ. Ще ги върнем, днес се прибират". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като парламентът отново не събра кворум.

Като лошо възпитание определи той изказаните вчера думи от президента Румен Радев. В Стара Загора държавният глава нарече Борисов „обслужващ персонал и шут на Делян Пеевски", срещу когото призова да се изгради стена.

"Държавен глава така не може да говори. Ако е партиен лидер и се приравнява с МЕЧ, „Величие“ може да си говори каквото иска. Аз президент нямам, имам партиен лидер, който използва всяко мероприятие, за да говори само срещу правителството", отбеляза лидерът на ГЕРБ и попита за "Боташ".

По думите му в ГЕРБ вече са мислили за тяхната кандидатура за президент. На въпрос дали това ще е Росен Желязков, Борисов заяви - "Цветан Василев - него съм го замислил. Ами да - защо да не го предложим".

Той се позова на социологически проучвания и посочи, че втората и третата партия, взети заедно, имат колкото него.

"Всеки ден има риск от предсрочни избори. Това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само заради това, че след 8 избора България беше в тежък катаклизъм, доведен от Радев и неговите хора", отбеляза лидерът на ГЕРБ.

"Договорът с "Боташ" ни тежи като воденичен камък. Вместо с Турция да работим заедно, ние сега предварително отиваме с изсулени гащи да се договаряме с тях", посочи Борисов.

По думите му има много важни неща за България - "от един аболютно провален план да докараме все пак няколко милиарда."

