Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов

Премиерът Росен Желязков отговори на критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов относно управлението на водната криза в страната. Това се случи пред журналисти в САЩ, където министър-председателят е на работно посещение.

„Още преди да започне работа Бордът по водите, казах на министрите, че времето да търсим кой е виновен за положението е отминало. От тук нататък трябва да се мисли какво да се направи днес. И инвестициите в инфраструктурата, и довеждащите водопроводи, и източниците“, каза Желязков.

По думите му до дни се очакват новини за нов водоизточник в района на Плевен. Вицепремиерът Атанас Зафиров ще бъде в Брезник, където откриха манган в питейната вода. „Хората имат основателно право да не доволстват от темповете и качеството на услугата. Ангажиментите, които правителството има, трябва да си ги изпълни, допълни Желязков.

Относно срещата на премиера с американски бизнес компании, той каза: „Срещата с META беше много важна – обсъждахме привличането им като стратегически партньор и изграждането на гига фабрики за изкуствен интелект. Говорихме за потенциала, който има страната, главно в енергийните възможности. С „Дженърал Електрик“ коментирахме малките модулни реактори и въпроса за енергийното обезпечаване на старината“.

Премиерът уточни, че след 2028 г. META имат интерес да инвестират в Източна Европа.