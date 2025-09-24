Новосформираният Национален борд по водите с официално първо заседание. В този час звеното, което трябва да координира действията за преодоляване на водната криза в

Плевенско и другите населени места на режим, започва работа.

Националният борд по водите беше създаден с решение на парламента, а Министерският съвет постави начело вицепремиера Атанас Зафиров.

До това се стигна след месеци наред безводие и протести в Плевен. На воден режим през нощта е и Ловеч.

Целта на новото звено е да координира действията на всички институции, които са натоварени със задачата да следят за нивата, изправността на съоръженията и тяхното обновяване.

Българската банка за развитие разполага с нужните финансови инструменти, написа премиерът Росен Желязвко в писмо отговор до лидера на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски. От формацията пък обявиха, че ще участват в заседанието на Борда.

Какви ще бъдат първите решения - информираме ви в централната ни емисия.

