Общински съветници в София ще изслушат днес ръководството на „Топлофикация София“ във връзка с проблема с топлопреносната мрежа в квартал „Дружба 2“.

Това ще стане на извънредно заседание на общинската Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

Жителите на „Дружба“ излязоха на протести заради ремонт, планиран да започне на 2 октомври и да завърши на 30 декември, който ще остави квартала без топла вода и парно 90 дни.

Казусът предизвика сигнал до прокуратурата и задочен политически спор.

От „Топлофикация София“ обясняват необходимостта от ремонт сега с липсата на подобрения от години.

Ремонтът, който ще остави хиляди без парно и топла вода, предизвика напрежение между общинските съветници.

„Можеха да пуснат една обществена поръчка, изпълнителя да бъде избран през лятото и да започне този ремонт, когато им беше одобрен бизнес плана“, каза пред bTV Димитър Петров, общински съветник от ПП-ДБ.

„Миналата година след редица сигнали на жители от Дружба 2, 3, 4, 5. „Топлофикация“ установява голяма загуба в топлопроводната мрежа – около 2 милиона на месец“, коментира Николай Велчев, общински съветник от БСП.

Стигна се и до сигнал в прокуратурата и задочен спор между лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски и кмета на София Васил Терзиев.

„Кризата с парното в кв. „Дружба 2“ е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от „Спаси София“. Прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране“, гласи част от позицията на Пеевски.

„Що се отнася до „съветите“ на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата „феноменът Пеевски“. Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години“, отговори му Терзиев.

Междувременно засегнатите от ремонта днес излизат на пореден протест.

