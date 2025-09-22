Жителите на столичния квартал "Дружба 2" отново излязоха на протест заради ремонта на топлопреносната мрежа, който е планиран да започне на 2 октомври и да завърши на 30 декември и така ще остави квартала без вода 90 дни.

Недоволните жители блокираха кръстовището на светофара на "Горубляне" и седнаха на столове на „Цариградско шосе“. Полицията затвори за движение булеварда.

2 / 10 Жители на „Дружба“ отново на протест срещу „Топлофикация“, седнаха на столчета на „Цариградско шосе“ Полицията спря движението по булеварда Снимка: Стефан Борисов Снимка: Стефан Борисов Снимка: Стефан Борисов Снимка: Стефан Борисов Снимка: Стефан Борисов Снимка: Стефан Борисов

6 снимки Снимка: Стефан Борисов

Спирането на топлоподаването за всеки един абонат по време на тримесечния ремонт в квартал „Дружба 2“ ще е между 7 и около 15 дни, обясни пред обществената телевизия изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

Първоначално услугата ще бъде преустановена за целия квартал за около три дни, докато се монтират спирателни арматури, което ще позволи останалата част от дейностите да стават поетапно и на отделни карета от блокове.

Районът е разделен на пет зони, които имат между четири и шест карета, което означава, че топлоподаването няма да бъде спряно за всички през целия период, а ще се ограничава само и единствено в участъците, в които се работи.

Дружеството ще положи всички усилия ремонтните дейности да приключат максимално бързо, преди обявения краен срок, заяви Петров.

