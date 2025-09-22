Спирането на топлоподаването за всеки един абонат по време на тримесечния ремонт в квартал „Дружба 2“ ще е между 7 и около 15 дни, заяви в изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров.

Първоначално услугата ще бъде преустановена за целия квартал за около три дни, докато се монтират спирателни арматури, което ще позволи останалата част от дейностите да стават поетапно и на отделни карета от блокове.

Районът е разделен на пет зони, които имат между четири и шест карета, което означава, че топлоподаването няма да бъде спряно за всички през целия период, а ще се ограничава само и единствено в участъците, в които се работи.

Дружеството ще положи всички усилия ремонтните дейности да приключат максимално бързо, преди обявения краен срок, заяви Петров в интервю за обществената телевизия.

Той подчерта, че реализирането на ремонта е крайно наложително поради изключително влошеното състояние на топлопреносната мрежа.

През последния отоплителен сезон са подадени над 900 сигнала от абонати на 97 от сградите в квартала, което е 81% от засегнатите от ремонта жилищни сгради. Те са най-вече за влошено топлоподаване, течове и аварии.

„При първоначалните измервания установихме загуби от 150 тона на час вода в този район. За по-малко от четири месеца те вече са 250 тона. Това е значително увеличаване, което може да доведе до много по-дълги спирания през настоящия отоплителен сезон“, каза още шефът на столичната "Топлофикация".

По думите му значително ще се подобри и качеството на топлоснабдяване на клиентите в най-отдалечените и високи точки като ж.к. „Младост 4“, кв. „Малинова Долина“ и ж.к. „Лозенец“.

Петров направи уточнение, че комплекс „Цариградски“, който попада в зоната на ремонта, ще бъде спрян само за три дни, докато се монтират спирателните арматури.

