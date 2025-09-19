До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал "Дружба 2". Ремонтът на тръбите на „Топлофикация“ ще засегне 120 жилищни сгради и почти 40 000 души от втора, трета, четвърта и пета част на квартала.

От "Топлофикация София" се извиняват на клиентите си, но обясняват, че късно са открили, че се налага спешна подмяна на тръбопроводи.

Според плана на "Топлофикация София" ремонтът трябва да започне от 2 октомври и да продължи до 30 декември. Това, което най-много възмущава хората, е времето, избрано за ремонт и продължителността от 90 дни.

„Посрещнахме новината с ужас. Когато хората трябва да се отопляват, спират всичко. Как възрастните хора ще си сложат бойлери, радиатори – да не говорим за климатици“, казва жена от квартала.

С кофа и бързовар пък хората ще си топлят вода.

„Ще ни е студено, ще си миришем и накрая ще ни е тъмно, защото няма да издържат ел. системите“, казва друга жена.

Хората настояват ремонтът да се отложи до пролетта или лятото, защото според тях е абсурдно това да се случва през зимата.

Ако това не се случи, те са готови на гражданско неподчинение и да блокират пътища.

От "Топлофикация София" заявиха за bTV:

