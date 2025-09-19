До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал "Дружба 2". Ремонтът на тръбите на „Топлофикация“ ще засегне 120 жилищни сгради и почти 40 000 души от втора, трета, четвърта и пета част на квартала.

От "Топлофикация София" се извиняват на клиентите си, но обясняват, че късно са открили, че се налага спешна подмяна на тръбопроводи.

„Топлофикация“ за ремонта в „Дружба 2“: Хората няма да са без парно и топла вода през целия период

Според плана на "Топлофикация София" ремонтът трябва да започне от 2 октомври и да продължи до 30 декември. Това, което най-много възмущава хората, е времето, избрано за ремонт и продължителността от 90 дни.

„Посрещнахме новината с ужас. Когато хората трябва да се отопляват, спират всичко. Как възрастните хора ще си сложат бойлери, радиатори – да не говорим за климатици“, казва жена от квартала.

С кофа и бързовар пък хората ще си топлят вода.

„Ще ни е студено, ще си миришем и накрая ще ни е тъмно, защото няма да издържат ел. системите“, казва друга жена.

Хората настояват ремонтът да се отложи до пролетта или лятото, защото според тях е абсурдно това да се случва през зимата.

Ако това не се случи, те са готови на гражданско неподчинение и да блокират пътища.

От "Топлофикация София" заявиха за bTV:

