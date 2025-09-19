Омбудсманът Велислава Делчева сезира парламентарната комисия по енергетика заради дългия ремонт на "Топлофикация" в столичния квартал "Дружба". Само за ден при обществения защитник са постъпили над 200 жалби.

Припомняме, че подмяната на топлопроводите е планирана да започне от началото на октомври и да продължи до Нова година.

От "Топлофикация" заявиха, че засегнатите абонати няма да бъдат със спряно топлоподаване през целия период на ремонта и ще се работи поетапно. Въпреки това жителите на "Дружба" започнаха протести.

"Ще ни е студено, ще си миришем и накрая ще ни е тъмно, защото няма да издържат електрическите системи", коментираха жители.

"За мен не е толкова голям проблем вкъщи, колкото, че никой не ни каза как ще процедират в детските градини и в училищата", казва Милана Мишова, майка.

"На 27 септември казаха, че ще уведомят гражданите какъв ще е графикът и как ще бъде спирано поетапно.

Уведомиха ни и че не може да мине ремонтът за следващия летен период, тъй като същият е наложителен и не стига топлоподаването до високите райони", коментира Петко Краев, кмет на район "Искър" към Столичната община.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK