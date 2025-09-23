Общински съветници в София ще изслушат днес ръководството на „Топлофикация София“ във връзка с проблема с топлопреносната мрежа в квартал „Дружба 2“.

Това ще стане на извънредно заседание на общинската Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

Жителите на „Дружба“ излязоха на протест заради ремонт, планиран да започне на 2 октомври и да завърши на 30 декември, като остави квартала без топла вода и парно 90 дни.

Темата коментираха в предаването „Тази сутрин“ Димитър Петров, общински съветник от ПП-ДБ, и Николай Велчев, общински съветник от БСП и зам.-председател на Комисията по инженерна инфраструктура.

Николай Велчев от БСП припомни, че топлопреносната мрежа в квартал „Дружба“ не е подменяна над 35 години, а загубите на енергия са станали особено критични в края на миналия отоплителен сезон. По думите му ремонтът е наложителен, за да се гарантира сигурността на доставките не само за „Дружба“, но и за „Малинова долина“, „Студентски град“, „Младост 4“ и „Бизнес парк“.

Димитър Петров от ПП-ДБ определи решението ремонтът да започне през октомври като „недопустимо“ и заяви, че е можело да се действа по-рано – още през лятото, след като е било ясно, че има сериозен проблем. Той предупреди, че ако хиляди домакинства преминат на ток, съществува риск електропреносната мрежа да не издържи.

И двамата общински съветници потвърдиха, че „Топлофикация София“ е в тежко финансово състояние с дългове над 2 млрд. лв. – основно към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг (БЕХ). Според Петров обезщетения за гражданите не могат да се очакват, тъй като предприятието няма свободни средства.

Велчев увери, че ремонтът ще се извършва поетапно по карета, за да се ограничи времето без отопление в образователните и социалните институции. По думите му за училища и детски градини прекъсването няма да надвишава 2 до 4 дни.

Вижте коментара по темата и на енергийния експерт Кремен Георгиев:

оследвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK