Делян Пеевски: Кризата с парното е поредният провал на ПП-ДБ

Лидерът на ДПС-НН е сезирал прокуратурата за проблема с парното в столичния квартал „Дружба-2“

Снимка: ДПС - Ново начало

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:34 ч. 23.09.2025 г.

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за ремонта на “Топлофикация София” в столичния квартал “Дружба-2”,  който ще остави без парно и топла вода хиляди семейства - от октомври до края на годината.

Според Пеевски държавното обвинение трябва да провери дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране. 

"Топлофикация София” не е просто едно общинско дружество, от "Топлофикация София” зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици", се казва в сигнала до прокуратурата. 

Жители на „Дружба“ отново на протест срещу „Топлофикация“, седнаха на столчета на „Цариградско шосе“

"Кризата с парното в кв. “Дружба-2” е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от "Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж", коментира Делян Пеевски.

Според него държавата, в лицето на министъра на икономиката и министъра на енергетиката, трябва да намери формула, за да си събере дълга, който е над 2 млрд. лв., но и да намери решение, с което да защити интереса на гражданите. "Защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба-2”, а после и цяла София", коментира лидерът на ДПС-НН. 

Шефът

"Това е Държава с главно “Д”, защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми", казва още Пеевски.

