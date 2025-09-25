Политическата интрига от деня – лидерът на ГЕРБ нападна словесно министър-председателя Росен Желязков и каза, че държавата в момента има петима премиери. Това се случи в кулоарите на Народното събрание във втория пореден ден, в който парламентът не събра кворум и заседанието се провали. Само 111 депутати се регистрираха за работа в четвъртък.

Борисов разкритикува премиера и за начина, по който се справя с водната криза.

И обяви, че в държавата има петима премиери, включително той, Желязков и Пеевски.

Опозицията обяви, че започва да събира подписи за отстраняването на председателя на парламента Наталия Киселова.

"Колективната безотговорност. От първия ден това е правителство на малцинство, клатещо се. Висша отговорност е преди бюджета и еврозоната да направим компромиси", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Опозицията обаче беше категорична, че кворумът си е задължение на управляващите.

"Започва много да прилича на правителство на Орешарски по задните входове заграждат входове и не могат да си осигурят кворум. Ние златен пръст няма да бъдем", заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Този парламент е изчерпан, то е безсмислен, което се вижда в отношението на представителите на множеството към него, които са предпочели да са в командировки, почивки, делегации, вместо да са тук, защото кворумът е задължение на тъй нареченото управляващо мнозинство - ГЕРБ, ДПС, БСП, "Има такъв народ", коментира Петър Петров от "Възраждане".

"Държавата с главно "Д" не може да събере кворум, за да може да започне пленарното заседание", посочи Радостин Василев от МЕЧ.

Междувременно лидерът на ГЕРБ отправи критики и към свои, и към чужди. Първо - към премиера.

"Петима премиери сме и Желязков, и Борисов, Зафиров, Пеевски. Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен. Не го коментирам, а истински ме боли за там. Смятам, че изобщо не се реагира адекватно. Премиерът да отиде в Плевен - министрите до него", заяви Борисов.

"Подкрепям г-н Борисов в това, Желязков го няма, но има вицепремиер - държавата не може да без ръководство. Надявам се още днес да бъде той, който го замества в Плевен, заедно с шефа на Борда по водите - Зафиров, другия вицепремиер. Имаме достатъчно вицепремиери, министрите и на смени да седят там, докато решат кризата. Държавата може да има само един премиер, един президент един шеф на парламента", коментира Делян Пеевски.

Борисов призна, че има няколко премиери и че Пеевски е истинският премиер. „Росен Желязков - завалията, са го затиснали в един сандвич. Сламен премиер", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

От "Възраждане" обявиха, че започват да събират подписи за свалянето на Наталия Киселова като председател на парламента, защото не са доволни от поведението ѝ. Тя им пожела успех.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK