Парламентът не събра депутати за кворум и заседанието се провали. Регистрираха се само 111 депутати. На този фон лидерът на ГЕРБ с коментар, че държавата в момента има петима премиери и критикува Росен Желязков.

"Не сме трима, петима премиери сме – и Слави е премиер, и Зафиров и БСП са премиери, и аз, и Желязков, и Пеевски. Пет. Можеше да има само един в мое лице. Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът."

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоари на парламента.

„Смятам, че изобщо не се реагира адекватно. Просто не мога да пиша писма“, заяви Борисов и уточни, че това са критики първо към премиера Росен Желязков, защото ресорните министри са на негово подчинение.

"Всички искат да са интересни", каза Борисов и обвини опозицията в колективна безотговорност.

Попитан има ли опасност България да не получи парите от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), както призова „Обнови Европа“ заради ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, лидерът на ГЕРБ коментира, че има такава. „Затова на българския казан в ада дяволи не стоят“, допълни той и продължи:

„Няма държава, където собствените ѝ граждани да отиват да искат да спрат парите за България“.

Борисов увери, че във всички случаи плащания ще дойдат.

По думите му ПП не се интересуват нито от държавата, нито от плащанията, нито от това какво ще стане утре, а ги интересува само собственото им оцеляване.

„Не мога да разбера как хората, които първи отвориха духа от бутилката и започнаха с политическите арести, сега се борят срещу политическите арести и то при положение, че има няколко съдебни състава, които се произнасят, сиреч съд. Нас ни арестуваха без съд, без нищо, по решение на министър-председателя – ето това е политически арест“, подчерта Борисов и сподели, че е разочарован и натъжен, че Коцев е оставен в ареста, защото самият той знае какво е.

А към избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) ще се пристъпи, „когато му дойде времето“. „Виждате, че няма кворум. Никой не иска“, добави Борисов.

Попитан вижда ли прилики с кабинета „Орешарски“, както смята бившият правосъден министър и секретар по правните въпроса на президента Крум Зарков, лидерът на ГЕРБ отговори така: „А кой го знаеше него, ако не беше президентът да го направи министър? Разбира се, че ситуацията е много по-лоша. От самия първи ден това правителство е на малцинство, клатещо се, с диаметрално противоположни партии".

Висша политическа отговорност е преди приемането на бюджета за няколко месеца преди еврозоната да бъдат направени компромиси и да се премине през този период, каза още той.

И според Борисов по-изгодно за ГЕРБ от това сега да направи избори няма. Същото обаче твърди и Делян Пеевски – че за „ДПС-Ново начало“ ще бъде най-изгодно да отиде на избори.

