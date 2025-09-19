Нова размяна на политически реплики. След вота на недоверие към кабинета на Росен Желязков, Бойко Борисов и Делян Пеевски Пеевски влязоха в задочен спор.

Лидерът на ГЕРБ критикува колегата си от „ДПС-Ново начало“ за това, че говори за себе си, като за единствен гарант за стабилността на властта. Отговорът на Пеевски не закъсня.

В кулоарите Борисов се обърна към Пеевски: „Всеки от нас може да има самочувствие, но когато с това самочувствие започваш да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Това е може би ранният Борисов. Преди 2004-2005 г. моето самочувствие беше на самодостатъчност".

Само минути по-късно Пеевски отговори: „За г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов. Как оцелява това правителство – благодарение на мен. Така че аз съм гарант. Виждате резултатите на моята партия, никой не е по-готов от мен за избори, но избори няма да има“.

Коментар по темата дойде и от опозицията. „Сутрешната оперативка на тримата премиери не е минала добре. Първо излезе премиер номер 2, който е недоволен от премиер 3, после премиер 3 каза, че е недоволен от 1 и 2. Знаете, че 3 е истинският премиер, той е с главно „Д“ и си говори с всички министри“, каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

От партията добавиха, че ще зададат въпроси към министрите: колко често говорят с Делян Пеевски и какво иска той от тях. Лидерът на „ДПС – Ново начало се обърна и към премиера с писмо, в което настоява за спешни мерки за безводието.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK