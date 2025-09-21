„Случилото се пред Народното събрание беше провокация, която изпълни целите си, които предполагаемо бяха поставени, а именно да оголи точно тези връзки и зависимости в държавата по начина, по който видяхме да се случи“, коментира в „120 минути“ социологът Добромир Живков.

„Това напрежение, което съществува вътре в тази управленска коалиция, получи отново един изблик на повърхността през реакцията на Бойко Борисов“, посочи той.

Живков заяви, че не може да повярва докъде стига българският политически език и че нивото не може да бъде такова.

„Когато от такова високо ниво се чува такъв език, той върви надолу по веригата, става норма и започва да се възпроизвежда. Това също се превръща в модел на поведение“, каза социологът.

„Пеевски се ядоса така, защото загуби контрол. Тук има една свръхмания за контрол“, коментира Добромир Живков.

„Човекът „Д“ управлява държавата „Д“. В този политически сезон като че ли окончателно задкулисието приключи. Метафорите се материализираха в реалност и човекът, който беше сочен като този, който дърпа конците на властта, излезе и съвсем ясно каза, че е той“, коментира от своя страна журналистът Стояна Георгиева.

„Бойко Борисов вече много трудно може да се дистанцира от този стил. Той се опитваше да изглежда по-симпатичния, по-умерения, но в момента той изглежда по-жалкия. Благодарение на това, че той е безкрайно зависим, е възможно това да се случва“, на мнение е Георгиева.

„Борисов е жалък и вече до голяма степен безсмислен герой. Още на следващия ден, когато си позволи да отправи критика към Делян Пеевски, Пеевски го сложи на мястото му. Нареди му да нареди на премиера да решава кризата с водата и премиерът на следващия ден се отчете с писмо до Делян Пеевски. Това е унижение на няколко равнища“, смята журналистът.

„Това са двама различни лидери. Борисов говори повествователно, той е центрист и води най-голямата партия, която има 10% преднина пред всички други. Пеевски утвърждава лидерството си в ДПС. Той говори много по-остро. Но за мен и двамата все още имат много общи цели“, каза от своя страна политологът Цветанка Андреева.

„Пред Народното събрание видяхме грозна, но очаквана сцена. Това беше реципрочен отговор на една няколкогодишна прогресираща агресия от страна на либералната общност към фигурата Делян Пеевски. Те го привикаха на собственото му езиково поле“, каза Андреева.

„Блокирайки достъпа му до Народното събрание, той отиде и с техните оръжия проведе този дебат. Той вече защитаваше не просто фигурата си, но и ДПС. Силният политически натиск получи своя отговор“, коментира тя.

