Втори пореден ден парламентът не можа да заработи. Регистрираха се само 111 депутати. Това ядоса мандатоносителя.

"Колективната безотговорност. От първия ден това е правителство на малцинство, клатещо се. Висша отговорност е преди бюджета и еврозоната да направим компромиси", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Опозицията обаче беше категорична, че кворумът си е задължение на управляващите.

"Започва много да прилича на правителство на Орешарски по задните входове заграждат входове и не могат да си осигурят кворум. Ние златен пръст няма да бъдем", заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Този парламент е изчерпан, то е безмислен, което се вижда в отношението на представителите на множеството към него, които са предпочели да са в командировки, почивки, делегации, вместо да са тук, защото кворумът е задължение на тъй нареченото управляващо мнозинство - ГЕРБ, ДПС, БСП, "Има такъв народ", коментира Петър Петров от "Възраждане".

"Държавата с главно "Д" не може да събере кворум, за да може да започне пленарното заседание", посочи Радостин Василев от МЕЧ.

А междувременно лидерът на ГЕРБ отправи критики и към свои, и към чужди. Първо - към премиера.

"Петима премиери сме и Желязков, и Борисов, Зафиров, Пеевски. Ако бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен. Не го коментирам, а истински ме боли за там. Смятам, че избощо не се реагира адекватно. Премиерът да отиде в Плевен - министрите до него", заяви Борисов.

"Подкрепям г-н Борисов в това, Желязков го няма, но има вицепремиер - държавата не може да без ръководство. Нядявам се още днес да бъде той, който го замества в Плевен, заедно с шефа на Борда по водите - Зафиров, другия вицепремиер. Имаме достатъчно вицепремиери, министрите и на смени да седят там, докато решат кризата. Държавата може да има само един премиер, един президент един шеф на парламента", коментира Делян Пеевски.

"Борисов призна, че има няколко премиери и че Пеевски е инстиснкият премиер. Росен Желязков - завалията, са го затиснали в един сандвич. Сламен премиер", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

