„За GPS сигналите на земята не са констатирани смущения или спуфинг в района на летище Пловдив с въздействия на средства и системи, използвани за въздушна навигация и кацане“.

Това докладва пред парламента премиерът Росен Желязков в отговор на въпроси за проблеми с полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението ѝ в България.

Желязков се позова на информация от структурите с правомощия за контрол на радиочестотния спектър – Комисията за регулиране на съобщенията, Държавна агенция „Национала сигурност“, Ръководство на въздушното движение (РВД).

Малко по-рано пред bTV вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан обяви, че няма доказателства за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен.

„Не са получени доклади за такова въздействие от другите въздухоплавателни средства, прелитащи в района през посочения период. От разговора между командира и екипажа, и на екипажа и ръководителя на полета няма индикация за притеснения от страна на пилота. Ситуации със загуба на GPS сигнал са многократно тренирани и са налични стандартни процедури за действие“, обяви Желязков.

На 1 август, ден след посещението на Фон Дер Лайен у нас на 31 август британският „Файненшъл таймс“ съобщи, че заради предполагаема руска е имало смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив.

От правителствената пресслужба изпратиха следното съобщение: „Във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив, правителствената информационна служба уточнява: По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия“.

Гроздан Караджов беше категоричен, че никой от българското правителство не е подавал информация на ЕК за проблеми с полета на председателя на ЕК.

Напрежение в залата и кулоарите предизвика и визитата на вицепремиера Атанас Зафиров на парада в Китай.

