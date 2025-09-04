Не се меся в работата на други партии. Атанас Зафиров е лидер на партия, няма нищо скандално с посещението му в Пекин.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с визитата на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Китай и искането на ПП-ДБ за неговата оставка, предаде репортер на БГНЕС.

Всяка партия има свои лидери и има своя политика. Доколкото знам Зафиров е там като лидер на партия и тяхната партия си е била столетница, и винаги е имала такава политика. Аз не се меся никога в работата на други партии, каза още Борисов и припомни, че социалистите бяха коалиционен партньор и на ПП-ДБ.

„Не знам Китай да е обявен за вражеска държава. Доколкото знам Асен Василев работи много добре с Китай и самият той каза, че с Китай трябва да се работи“, добави той.

Борисов се обърна към журналистите да не правят скандали, защото по думите му, няма нищо скандално с посещението на вицепремиера от правителството в Пекин.

