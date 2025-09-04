Китай проведе най-големия военен парад в историята си. Той беше изтълкуван от анализаторите като предизвикателство към западно-ориентирания световен ред. Освен че събра на едно място редица авторитарни лидери, Пекин демонстрира и най-модерното въоръжение собствено производство.

Елена Поптодорова, дипломат и вицепрезидент на Атлантическия клуб коментира в предаването "Тази сутрин" колко важни съобщения бяха отправени по време на този парад. "Това събитие има много по-голяма цел от самия парад. С нищо несравним, за първи път се прави нещо такова в Китай. Има няколко неща, които Си Дзинпин съобщи: На първо място - предупреждаваща военна помощ - най вече послание към САЩ. В речта си той изтъкна единствената роля на СССР и Китай, целта беше подценяване ролята на САЩ. Това е една заявка за нова, по решаваща и определяща роля на Китай в света.

Според журналистът Валерий Тодоров китайският лидер е казал една много важна фраза - Възраждането на китайската нация върви неудържимо - това е една заявка за една по силна роля за Китай.

Тройката лидери - Путин, Си Дзинпин, Ким чен-ун, показаха една нова заявка. Според мен журналистът проблемът е делегитимирането на международни организации - дават нова роля на организации, които в момента се сформират. Тонът често е антизападен,антиамерикански, антиевропейски.

Си Дзинпин възражда комунистическия кръг. Тройката напомня комунистическия лагер от предишно време. Това обновяване на нацията означава Тайван да бъде под контрола на Китай до 47-ма година, смята Поптодорова.

Военният парад беше демонстрация на противпоставяне на Западния блок, заявиха в студиото гостите на "Тази сутрин".

На въпросът има ли място български представител, в случая вицепремиерът Атанас Зафиров, на държава - членка на Европейския съюз и на НАТО на военния парад в Китай, Тодоров коментира, че се учудам, когато потомците на дейците от комустичкия режим изведнъж са най-активни в отричането на ролята на Китай. "Ролята на Китай се засилва, ние нямаме интерес да се изолираме. Сега разбира се, тук поставен е въпроса, в какво качество, с каква цел присъства лидърът на една от политическите партии, още повече, че той е вицепремиер в правителството.

Според него това е било партийна визита.

Според Елена Поптодорова е ясно кои са главните герои, ясно е какви са целите. "България не може да играе в тия цели. Не е бил там само Атанас Зафиров, а и другият министър на регионалната инфраструкция от БСП. И няколко заместници.

"Никой не може да твърди, че Си Дзинпин е замислил партийно събитие, че той ако искаше партийно да посрещне делегации, той щеше ги кани по различен начин. Чух разни обяснения, че са много важни икономическите връзки с Китай и едва ли не българската делегация говорила по икономически въпроси. Как за трисекундно ръкостискане са обсъдили икономическите отношения", пита Поптодорова?

Според нея не е случайно, че няма европейски представителите, а БСП не успява да играе държавническата роля.

