Нов циклон над България носи нови интензивни валежи и още мерки само четири дни след потопа на Южното Черноморие, който взе четири жертви.

За вторник в източната част на страната е обявен червен код. Ваканционно селище „Елените“ беше затворено до второ нареждане.

Общината в Царево призова хората от рисковите зони да напуснат домовете си, а областният управител на Бургас активира системата BG Alert.

„Елените“ беше затворено днес след обяд, макар че ситуация е сравнително спокойна. След обяд валя слаб дъжд.

Въпреки това от опасната зона бяха изведени и полицаи, и жандармерия. Хората, които имат жилища в района, бяха оставени до 14 ч. да изнесат каквито вещи са останали след потопа.

Повече от 200 души бяха евакуирани и са настанени или в хотели в района, или при свои близки.

Малко след 9 ч. дойде предупреждение за нови опасни валежи и за затварянето на „Елените“.

Хората спасяваха останалото след потопа. Някои са хванали първия полет от Германия, Австрия и Русия.

Част от сградите са застроени в дере, а пътят към тях е частен. Там щетите са най- сериозни, а смъртта си намериха трима души.

Питаме кмета на община Несебър как дере става терен за хотели.

„Не съм хидроинженер. В момента РДНСК проверяват документите, всички документи от архива са извадени. Когато паднат дъждове и се наводни „Слънчев бряг“, пак ще дойдете и ще ме питате защо е презастроен“, каза Николай Димитров.

В района има денонощна охрана заради набези. Поне до сряда „Елените“ ще останат затворени.

Мобилизирани са и допълнителни екипи на пожарната, полицията и жандармерията, ако ситуацията се усложни.

