В река или в сухо дере е извършено новото строителство на ваканционното селище "Елените"?

Въпросът предизвика полярни мнения.

Според Басейновата дирекция - това е река, според екоминистърът обаче на това място има само сухи дерета.



На кадрите виждате как изглежда ваканционния комплекс Елените преди 22 години.

Снимка: bTV

Три години по-късно част от дърветата липсват и вече има терен за строеж.

Така с всяка следваща година се появяват - къщи, хотели, цели комплекси, площад и аквапарк. Виждате и каква част от тях са в близост или върху речните канали.

Снимка: bTV

„Всяка река или дере надолу по течението си става все по-широка. В Аспарухово и „Елените“ е обратното. Основното дере или река се е свивало заради строителството“, посочи Асен Личев - хидрогеолог, бивш министър на околната среда и водите.

Според професор Стефчо Стойнев - хидрогеолог и инженерен геолог, една от основните причини да се стигне до бедтвието е малкото корито, което отвежда водата до морето.



„Въпросът е да строим така, че водата по естествен път да се отвежда до морето. Очевидно е, че имаме две дерета, които се съединяват. Очевидно е, че при тази геометрия на дерето, заедно с подземната част, където трябва да влизат тези води, е крайно недостатъчна“, посочва проф. Стойнев.

А дали водният обект е дере или река бившият министър на екологията Асен Личев обясни така:

„Трябва да оправдая министъра на МОСВ,който е руски филолог и не е длъжен да знае, че река и дере са водни обекти, които имат едно и също значение в хидродинамиката - в които временно или постоянно се съсредоточава вода. И в тях не трябва да има нищо, което да пречи на водата да се отече“.



Експертите посочват и редица други проблеми - непочистените дерета, изисквания за строеж в близост до тях, които вероятно не са спазени и стеснените тръби, които твеждат водата до морето.

