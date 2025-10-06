България иска помощ от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от пороите в Бургаско

България е поискала помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ЕС) за Югоизточния регион за щетите от пороите на 3 октомври в Бургаско.

Това е обявено на среща между министрите на вътрешните работи Даниел Митов и на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов във връзка с първите процедури по възстановяване на засегнатите райони, съобщиха от МВР.

Ангажимент на структурите на МВР ще бъде да изготвят обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще бъде изготвена документацията, с която страната ни да кандидатства за подпомагане по фонда.

Чрез фонд „Солидарност“ ЕС предоставя ефективна подкрепа на държава член на ЕС или страна кандидат, за да ѝ помогне да се справи с последиците от голямо природно бедствие (наводнение, горски пожар, земетресение, буря или суша).

В хода на работната среща беше обсъдена и координацията между „Пътна полиция“ и АПИ по въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонтни дейности по магистралите и облекчаване на трафика в съответните участъци, допълниха от МВР.

Най-силно засегнати от пороите последните дни са курортното селище „Елените“ и Царево в област Бургас. В курорта загинаха 4 души.

