На четвъртия ден след катастрофалните наводнения по Южното Черноморие - предупреждение за нови опасни валежи. Областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG Alert.

Всички, намиращи се в района на селището, получиха съобщение с текст: "Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. Елените, общ. Несебър, се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност!".

Ограничен достъп, евакуация и разруха: Бедствието в „Елените" в снимки (ГАЛЕРИЯ) Водната стихия във ваканционното селище взе четири жертви

Достъпът до ваканционното селище "Елените" става през контролно-пропускателни пунктове, а след 15 часа ще бъде преустановен.

На всички евакуирани от курорта е осигурен подслон и грижа.

Потопът във ваканционното селище взе четири жертви.

