Oбластният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG Alert за района на вилно селище „Елените“, община Несебър.
В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават съобщение със следния текст:
„Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до "Елените", община Несебър, се ограничава днес в 15:00 часа. Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност. Областен управител на област Бургас".
Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района.
От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и пожарната служба.
