Oбластният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG Alert за района на вилно селище „Елените“, община Несебър.

Снимка: БГНЕС

В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават съобщение със следния текст:

„Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до "Елените", община Несебър, се ограничава днес в 15:00 часа. Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност. Областен управител на област Бургас".

Снимка: БГНЕС

Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района.

Снимка: БГНЕС

От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и пожарната служба.

Снимка: БГНЕС

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK