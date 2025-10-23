Санкциите, които САЩ наложи на най-големите руски петролни фирми – „Роснефт“ и „Лукойл“, бяха коментирани от политиците в българския парламент.

До момента е ясно, че санкциите ще се прилагат за всички бизнеси на „Лукойл“ извън Русия, където компанията има над 50% собственост. Под санкции попада и рафинерията в Бургас, потвърди от Брюксел премиерът Росен Желязков.

Спекулациите за продажба на рафинерията в Бургас продължават от години, като на няколко пъти се стигаше и до политически спорове. Сега опозицията е категорична, че трябва да се бърза с продажба, за да не се стигне до скок на цените на горивата.

А управляващите са категорични, че са помислили предварително за подобни санкции.

„Вие нали не си мислите, че Делян Добрев и Станислав Анастасов, както са си стоели, са се сетили и са внесли закон за „Лукойл“. Считам че съм доста информиран от доста по-рано знаех, че ще се стигне до това и просто изпреварихме събитията“, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Ако България е Пеевски, Пеевски иска да си купи рафинерията и да си я точи както „Мултигруп“ преди 20-30 години. Ние предлагаме енергийната комисия да изслуша енергийни, финансови и министъра на икономиката. Сигналът е изключително сериозен, опасно е ако той попадне под санкции. Колкото по-бързо „Лукойл“ се освободи от рафинерията, толкова по-добре, но не трябва да попада в ръцете на българската мафията“, коментира Ивайло Мирчев от „Да, България“.

„Няма да се отрази, защото тази компания работи с доставчици извън ЕС, и то работи вече от няколко години – от 2021 г. Единственият начин, по който ще се отрази, е, че политически сили – и от управляващите, и от опозицията, ще се опитат да използват тази ситуация, за да откраднат този бизнес“, смята лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„То вече се случва, цената на суровия петрол вече се вдигна и очакваме цената на крайния потребител да се повиши“, прогнозира лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

