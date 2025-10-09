ДАНС ще има решаващата дума при продажбата на "Лукойл".

Това решиха депутатите в пленарната зала с промени в закона за насърчаване на инвестициите.

Решението беше взето по така наречената бърза писта - то беше внесено във вторник, разгледано на извънредна комисия в сряда и прието днес на първо четене.

Законът е внесен от партиите, подкрепящи кабинета ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало".

Основната промяна в закона е, че ДАНС ще трябва да проучва купувачите за всеки един от активите на "Лукойл" и да дава разрешение за продажба.

Без това разрешение сделката ще е нищожна. Никой не пожела да каже има или няма желаещ да купи рафинерията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK