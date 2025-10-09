ДАНС ще има решаващата дума при продажбата на "Лукойл" - гласуват депутатите в пленарната зала. Това доведе до словесни сблъсъци между управляващи и опозиция.

Промените, които засягат механизма за продажба на активите на „Лукойл“, изненадващо станаха първа точка за деня. Съгласно тях, преди да има сделка, ДАНС трябва да даде одобрение.

„Решено е, четирите партии вкарват това нещо. Трябва да се знае, ако има такава сделка, кой ще го вземе. Трябва да защитим хората, които бяха ограбвани четири години от ПП-ДБ с високите цени на горивата“, каза лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

Никой обаче не можа да каже има или няма купувач за рафинерията.

„Аз не знам дали е на пазара, има само слухове. Този проектозакон, ако стане факт, е ако решат собствениците на „Лукойл“ да го продават, да може ДАНС и МС да проверят купувача. Това е застраховка“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Това което се прави в момента е Пеевски еднолично през ДАНС да може да държи този контрол. Той има склонност към всякакви видове лавки. Неговата фалира, сега прави държавна лавка. Явно вече е решил да вземе и рафинерия“, каза съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев.

От „Възраждане“ и „Величие“ се обявиха категорично против внасянето на промяната.

„Против ще гласуваме, защото чрез различните инструменти властимащите спират или разрешават една продажба и по този начин влияят върху правото на свободен бизнес в България“, каза Ивелин Михайлов от „Величие“.

Останалите партии не коментираха. Законопроектът днес се гледа на първо четене.

