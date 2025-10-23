Софийски апелативен съд остави в ареста бившия столичен заместник-кмет Никола Барбутов. Решението е окончателно.

Така съдът отмени определението на Софийския градски съд за домашен арест и определи, че Барбутов следва да остане в ареста, защото има опасност да повлияе на разследването.

Съдът прие още, че на този етап обоснованото предложение не само не е разколебано, но се подкрепя и от ново събрани доказателства.

Съдът се позова на техническа експертиза, поръчана от прокуратурата, която е пристигнала вчера от 22 октомври и на която от прокуратурата не се позоваха в пледоариите си.

Въпреки че тази експертиза не беше използвана от прокуратурата, съдът се позова на нея.

В съдебна зала стана ясно още, че техническата експертиза не е довършена.

Според съда стана ясно, че е имало поредица разговори между Барбутов и другите обвиняеми, които показват, че ако той бъде освободен пред домашен арест няма опасност да извърши престъпление, но може да повлияе на съдебното разследване.

Барбутов е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Преди месец Aпелативният съд освободи съветника му Петър Рафаилов срещу парична гаранция.

