Преди минути Софийският градски съд пусна под домашен арест бившия столичен заместник-кмет Никола Барбутов.

Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Преди месец Aпелативният съд освободи съветника му Петър Рафаилов срещу парична гаранция.

Според съда, срещу Барбутов има разследване за 4 престъпления и доказателствата показват, че има обосновано предположение за участието му в тях.

Защитата пък настоява, че през 4-те месеца, в които Барбутов е задържан, обвинението не е свършило нищо.

Но обвинението обясни, че предстоят още разпити на свидетели и изготвянето на експертизи.

