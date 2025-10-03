"Ние се притеснявахме най-много реката да не придойде": Населени места без ток в Северозападна България

Заради снега - десетки населени места останаха без ток в Северозападна България. Прекъсванията на електрозахранването в отделни райони на област Монтана започнаха още от вчера вечерта.

Най-засегнати са планинските и полупланински общини като Берковица, Чипровци, Вършец и особено Георги Дамяново, където за известен период от време без ток бяха почти всички села в територията ѝ.

А на прохода „Петрохан“, както се и очакваше предвид интензивния снеговалеж, дървета и клони започнаха да се кършат и падат на платното още вчера. През нощта ситуацията се усложни и рано тази сутрин трасето бе затворено за движение и в двете посоки.

От влошаването на времето и досега, токът в село Гаврил Геново спира няколко пъти. В дома на Пламен току-що е светнало отново.

"Към шест, шест и нещо нямаше, снощи в три часа нямаше. Телевизорите не са проблематични толкова, но фризерите, хладилници – е това е проблемът“, разказва той.

Честото спиране на тока в селото е проблем, но по-големите притеснения на местните са свързани с реката.

„Сутринта няколко пъти спира, после някъде около един час го нямаше. Ние се притеснявахме най-много реката да не придойде“, коментира Филип Филипов, кмет на село Гаврил Геново.

По отстраняването на авариите се работи, уверяват от електроразпределителното дружество.

Затварянето на "Петрохан" обърка плановете на мнозина.

До мярката се стигна заради големия риск за живота и здравето на хората при внезапно срутване на клони и дървета.

"Продължава да се чисти, продължава да се отстраняват дърветата, но без движение по прохода – това е целесъобразно за момента."

"Петрохан" остава затворен до преминаване на опасността.