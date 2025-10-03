dalivali.bg
Спасителна акция на живо: "Тръгнахме с багера да помагаме, но водата ни отнесе" (ВИДЕО)

Спасителна акция на живо: "Тръгнахме с багера да помагаме, но водата ни отнесе" (ВИДЕО)
Времето остава опасно, оранжев код - до полунощ

Времето остава опасно, оранжев код - до полунощ

Повдигнаха обвинение на жената, подала фалшив сигнал за бомба в самолет на столичното летище

Още във вторник е изпратено писмо до областните управители за предприемане на мерки заради очакваните валежи

Загиналият мъж на "Елените" - бил на работното си място в подземие, не разбрал за наводнението

Наводнението в "Елените": ДНСК ще проверява дали има отклонения в строителството в общините

Водата отнесе багерист във вилното селище "Елените", издирват го (ВИДЕО)

Една от жертвите на вчерашното нападение в Манчестър е била застреляна по погрешка от служител на реда

Дончев: Съвсем скоро трябва да получим 440 млн. еврo по ПВУ

Испанският главен прокурор ще бъден съден за нарушаване на съдебната тайна
bTV с извънредна емисия новини в 14.59 часа

Водещ ще бъде Иван Георгиев

Публикувано в  12:59 ч. 03.10.2025 г.

Публикувано в  12:59 ч. 03.10.2025 г.

bTV с извънредна емисия новини в 14.59 часа - заради усложнената метеорологична обстановка в някои региони в страната. Водещ на нея ще бъде Иван Георгиев.

В община Царево беше обявено бедствено положение, а частично бедствено положение - в Бургас. Временно затвориха магистрала "Хемус" в двете посоки за почистване. А десетки населени места останаха без ток в Северозападна България. 

Водата отнася автомобили в морето: Неофициално има сигнал за двама души в завлечена кола

Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор и отказаха да образуват производства по негови искания

Водата отнася автомобили в морето: Неофициално има сигнал за двама души в завлечена кола

Бедствено положение в Царево: Наводнение, евакуация и затворени пътища (ВИДЕО)

Учени установиха: Един COVID симптом може да остане за цял живот с нас

Радев за решението на депутатите: Промените подчиняват службите, Пеевски ги взима на абордаж

Радев за решението на депутатите: Промените подчиняват службите, Пеевски ги взима на абордаж

bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
Има ли България главен прокурор?
След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
Цветлин Йовчев и Зинаида Златанова са гости в "Лице в лице"
Скандалът с подкупите в ДАИ
Мартин Владимиров за спирането на транзита на руски газ през България
Голям екран за финала и в София
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
В главната роля: Ваня Щерева
Народното творчество и спортните мечти
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол