bTV с извънредна емисия новини в 14.59 часа - заради усложнената метеорологична обстановка в някои региони в страната. Водещ на нея ще бъде Иван Георгиев.

В община Царево беше обявено бедствено положение, а частично бедствено положение - в Бургас. Временно затвориха магистрала "Хемус" в двете посоки за почистване. А десетки населени места останаха без ток в Северозападна България.