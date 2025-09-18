Протестна акция на "Продължаваме промяната" заради задържането на техни кметове, блокада на служебните входове на парламента, засилено полицейско присъствие и тежък сблъсък "Асен Василев - Делян Пеевски" преди гласуването на петия вот на недоверие срещу правителството.

Протестът отвън продължи с бойкот вътре. Кворумът в деня на вота беше осигурен на ръба.

„Защо лицемерите, които седят с фланелки „Свобода за Благо!“, който е символ на корупцията, осигуриха кворума“, попита от трибуната Цончо Ганев от „Възраждане“.

„Ако някой колега иска това правителство да бъде съборено, каквато е идеята на вота на недоверие, то днес не трябва да бъде събарян кворума“, заяви Йордан Иванов от ДСБ.

„Ние се регистрираме, когато видим, че има кворум от 121 души. Престанете да лъжете!“, призова Красимира Катинчарова от „Величие“.

итуацията постепенно ескалира.

„Мълчете Киселова“, обърна се председателя на НС лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Моля, с по-голямо уважение“, отвърна тя.

„Нямаме уважение към Вас, колко пъти да Ви кажем това нещо“, заяви Костадинов.

След това се обърна към депутатите от ПП-ДБ: „След като не ви е страх, защо сте извикали ченгетата отвън?“

„Ако искаме да бъдем народ, а не мърша, трябва да излезем и да протестираме днес“, каза още той.

В кулоарите пък започнаха коментари на случилото се отвън.

„Това нещо се прави, за да се даде знак на обществото кой управлява държавата“, заяви Атанас Атанасов от ДСБ.

Реакция дойде от лидера на „ДПС-Ново начало“:

„Очаквам още днес смъртта на колегата да бъде повод на задоволство във вашите среди. Срам и позор за всички, които аплодират насилието. За всички онези, които ежедневно сочат полицията с пръст. Днес с безумните си действия убихте един доблестен полицай и разплакахте неговите близки“, каза Калин Стоянов от „ДПС-Ново начало“ и помоли за минута мълчание.

„Тази трагедия не трябва да се политизира. Абсолютно недостойно, долно и гнусно е от тази трибуна да се хвърлят политически обвинения, за които да се използва смъртта на един достоен служител. Г-н Стоянов, абсолютно недостойно поведение от Ваша страна“, каза Божидар Божанов от ПП-ДБ.

„Този език на омразата, тези епитети, тези изхвърляния – всяка партия да затваря нещо. Кой им даде разрешение?“, каза Бойко Борисов, който също изрази съболезнования на близките на починалия полицай.

По думите му от години се политизира всичко, свързано с МВР.

„Използват се като оправдания за несгодите или неуспеха на политическите партии“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Останалите от управляващото мнозинство не коментираха нито вота, нито напрежението пред парламента.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK