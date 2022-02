Джобът на българина едва ли може да издържи още дълго. Това коментира в ефира на bTV Radio икономистът и бивш депутат от „Има такъв народ“ Мика Зайкова.

„Ние сме най-бедната държава и с най-ниските доходи. Ние сме единствената страна, чиято минимална работна заплата е под 400 евро. Издръжката на един човек за декември миналата година, когато инфлацията беше по-ниска, беше 1148 лв.“, каза тя.

Икономическият експрет допълни, че мизерията у нас е пълна.

„Не може краставиците да струват повече от месото“, каза още Зайкова. По думите й трябва да се помисли за диференцирани ставки за храните и електроенергията.

„Намалена ставка на ДДС върху основните храни би помогнало на инфлацията, бизнеса и изобщо за БВП“, обясни тя.

„Правителството се опита през бюджета да направи един социален вектор - за всекиго да има по нещо. В повечето случаи обаче то е недостатъчно за сегашната ни ситуация“, допълни още бившият депутат.