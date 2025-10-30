Мъж е паднал от скала в крепостта „Царевец“ във Велико Търново тази сутрин, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Сигналът на телефон 112, подаден от очевидци, е получен около 11 ч., съобщи БТА.

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната. Мъжът, който е бил на видима възраст около 45 години, е откаран в болницата във Велико Търново.

По информация на общинското радио Велико Търново пострадалия е 43-годишен български турист, който е бил пиян.

Инцидентът е станал, докато се е разхождал на историческия хълм. Човекът се доближил до ръба на Лобната скала, но загубил равновесие и полетял в пропастта.

Изнесен е от крепостта с помощта на пожарникари, а линейка го е откарала в лечебното заведение.

Състоянието му е тежко, той е с фрактура на подбедрицата, предстои операция, обявиха от областната болница в града.

В началото на октомври имаше друг инцидент край „Царевец“ – огромна скала се откъсна от крепостта и падна върху такси. По чудо нямаше пострадали.

„Царевец“ е средновековна крепост върху едноименния хълм във Велико Търново. Била е център на Второто българско царство (XII–XIV в.) и днес е голям туристически обект с възстановена Патриаршия, крепостни стени и алеи за посетители.

Посещава се целогодишно и е сред най-популярните забележителности в България.

Лобната скала е най-заострената северна част на хълма Царевец. Скатът е силно издаден напред и под него има дълбока пропаст. Счита се, че това е мястото, където са се извършвали публичните екзекуции в Средновековието.

