След кома и тежка операция УМБАЛ в Бургас изписа 12-годишно дете, пострадало при падане от електрическа тротинетка, съобщиха от лечебното заведение.

Животът но момчето вече е извън опасност, а възстановяването ще продължи у дома.

Семейството му благодари на всички екипи в болницата, както и на Йордан Йорданов – случаен минувач, оказал първа и решаваща помощ на сина им.

На раздяла майката Светлана Иваченко прегърна д-р Стефан Шишков, началника на отделението по невхорирургия.

Снимка: УМБАЛ Бургас

Семейството живее в несебърското село Кошарица. Инцидентът става изключително нелепо.

„Синът ни имаше тротинетка, но когато ги забраниха за деца, я скрихме. Баща му също има, но прибира ключовете на тайно място в килера. Вероятно е видял къде ги държи“, разказва майката. Същата вечер имат гости, решават да излязат на разходка, но докато си говорят, започва да се стъмва и тя заедно с по-малките деца остава у дома.

„Влязох да къпя дъщеря ни. Имахме ритуал, когато я изкъпя, да почукам на вратата и мъжът ми да дойде да помогне. Чукам, чукам – никой не идва. Излязох да ги търся навън. На триста метра от вкъщи мигат сини светлини - от полицейската кола. Сърцето ми се сви!“, спомня си тя.

Докато чака баща си и другия гост, детето взима скритите ключове, качва се на тротинетката, но не успява да мине и 300 метра по велоалеята. Причините за падането все още са неясни, но семейството предполага, че гумата се удря в орех, или камък.

Мъж, който разхожда наблизо немската си овчарка, става първи свидетел на инцидента. Незабавно започва да реанимира детето, вика полиция и линейка.

„Казва се Йордан Йорданов. Издирих го чрез социалните мрежи. Разбрах, че е питал и в местния магазин как е детето и дали всичко е наред. Вечно ще му бъдем благодарни и искам тази благодарност да бъде публична и всички да знаят, колко добър човек е той – Йордан Йорданов“, добавя майката Светлана Иваченко.

В УМБАЛ Бургас детето постъпва в кома, причинена от тежката черепно мозъчна травма и последвалия кръвоизлив.

Състоянието му налага спешна операция и е сформиран неврохирургичен екип. Няколко дни момчето прекарва в реанимация, а лекарите са предпазливи в прогнозите. В крайна сметка лекарите успяват да спасят детето.

