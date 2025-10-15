12-годишно момче продължава да е в кома, след като падна от електрическа тротинетка край Несебър.

По време на инцидента то е било без предпазна каска и се е движило само по велолея в тъмната част на денонощието, което е в нарушение на забраната за деца под 16 години да управляват подобен тип превозни средства. Детето е настанено в Бургаската болница в изключително критично състояние.

От полицията предполагат, че електрическата тротинетка е собственост на неговия баща.

"Състоянието продължава да бъде критично. На територията на Отделението по анестезиология и интензивно лечение е детето в кома. Днес предстоят нови образни изследвания, за да се прецени постоперативно как се случват травмите и дали има необходимост от продължаващо активно оперативно лечение.

Вчера следобяд беше извършена операция по повод на мозъчния кръвоизлив, който се е образувал. За прогнози е прекалено рано, критични са предстоящите часове", заяви пред БНТ д-р Светослав Тодоров - заместник-директор на УМБАЛ-Бургас.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK