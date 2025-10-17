На място са изпратени две линейки на Спешна помощ и екипи на полицията

Двама 16-годишни на тротинетка пострадаха при катастрофа в Русе

Двама тийнейджъри на по 16 години са пострадали, след като тротинетката, с която са се движили, се е сблъскала с автомобил в Русе. Инцидентът е станал на ул."Братислава" в кв."Здравец-Изток".

Снимка: Емил Димитров

По първоначална информация електрическото превозно средство се е движило в локалното платно на бул."Липник, когато на кръстовище с ул."Братислава" са се сблъскали с лекия автомобил. Ударът е бил в предната лява част на колата, като предното стъкло е потрошено.

На място са изпратени две линейки на Спешна помощ и екипи на полицията. Двамата тийнейджъри са откарани в болница, като едното момче е с черепно-мозъчна травма.

Снимка: Емил Димитров

Полицията изяснява случая, като ще бъдат прегледани записите от камерите. По непотвърдена информация първите данни сочат, че вината е на двамата младежи. Те са били в нарушение още от самото начало, като са се движили двама на тротинетката.

Снимка: Емил Димитров

Пробата на водача на автомобила за алкохол е отрицателна.

Заради инцидента се образуваха задръствания и колони от автомобили в района.

