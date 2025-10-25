Дете падна на туристическа пътека в района Седемте рилски езера.
От ПСС-Дупница казаха за bTV, че детето се е подхлъзнало и си е ударило главата.
Спасителите, пристигнали на място са му оказали първа помощ и са преценили да извикат медицинския хеликоптер, заради удара в главата.
Детето е било с баща си, движили са се по туристически маршрут, под езерото "Окото", подхлъзването е станало вероятно заради заледяване по пътеката, тъй като в района има сняг.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK