Дете падна на туристическа пътека в района Седемте рилски езера.

От ПСС-Дупница казаха за bTV, че детето се е подхлъзнало и си е ударило главата.

Спасителите, пристигнали на място са му оказали първа помощ и са преценили да извикат медицинския хеликоптер, заради удара в главата.

Детето е било с баща си, движили са се по туристически маршрут, под езерото "Окото", подхлъзването е станало вероятно заради заледяване по пътеката, тъй като в района има сняг.

