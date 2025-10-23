11-годишно момче е пострадало при инцидент в село Гюльовца, община Несебър, след като върху него паднали части от тухлен зид.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, цитирани от БТА.

Сигнал е подаден около 15:49 ч. вчера в Районно управление в Несебър.

При извършената проверка е установено, че 42-годишен собственик на имот на улица „Апостол войвода“ №12 е наел двама мъже за събаряне на стара стопанска постройка.

По време на дейностите тухли от зида се срутили и паднали върху 11-годишното дете.

Момчето е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в УМБАЛ-Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

