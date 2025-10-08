Огромна скала се откъсна от крепостта Царевец във Велико Търново и падна върху такси. Инцидентът е станал малко след 21 ч. в района до музея „Мини България“.

За щастие, пострадали няма, съобщават от ОДМВР – Велико Търново. Мястото беше обезопасено до пристигането на специализирана техника, която отстрани скалата. Скални късове паднаха и на други места в града.

Подобен инцидент е станал на улица „Сан Стефано“ в квартал Чолаковци, но няма пострадали хора и автомобили.

Още следобед, по искане на Областното пътно управление, беше затворен пътят Велико Търново – Арбанаси заради опасност от свличане на скални маси от хълма Трапезица.

