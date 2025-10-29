Анекс към Споразумението за парламентарно мнозинство за изпълнение на управленска програма бе подписан днес в Народното събрание между политическите формации ГЕРБ-СДС, "БСП–Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН), съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

С документа се утвърждава нов механизъм за ротационно заемане на поста председател на Народното събрание, като, съгласно договореното, всяка от трите политически сили ще излъчва свой кандидат за председател на парламента на ротационен принцип, а мандатът ще е с продължителност 10 месеца.

Редът на ротацията ще бъде следният - коалиция ГЕРБ–СДС, "Има такъв народ" и "БСП–Обединена левица", се уточнява в информацията. След изчерпване на тази последователност, ротацията ще започва отначало.

Останалите клаузи на Споразумението за парламентарно мнозинство остават непроменени, а анексът влиза в сила от датата на неговото подписване от трите страни, посочиха от ГЕРБ.

Вчера Съветът за съвместно управление взе решение за ротационно председателство на Народното събрание от трите управляващи формации.

Снимка: БГНЕС

Днес, след като откри пленарното заседание, Наталия Киселова ("БСП-Обединена левица") обяви, че е подала заявление, с което се оттегля като председател на парламента. "Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление", каза тя.

След приети от пленарната зала процедурни правила за избор на председател на парламента, Рая Назарян (ГЕРБ-СДС) беше избрана за поста.

Приемам този избор с респект и ангажираност", заяви тя, след като пое председателския пост на 51-вото Народно събрание и ръководството на пленарното заседание.

