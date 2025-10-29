Оставка не се гласува, днес подписваме коалиционното споразумение. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира рокадата на председателя на парламента и ротацията на Наталия Киселова от БСП с Рая Назарян от ГЕРБ.

„Тя беше избрана, когато още нямаше парламент и не можеше да заработи. Сега ще си залегне ротацията в споразумението, на 10 месеца, межди трите партии“, допълни той.

Борисов беше категоричен, че няма напрежение между неговата и партия и левицата във връзка с ротацията. Той не отговори на повече журналистически въпроси и си тръгна.

"Днес се оттеглям и показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към управлението. За мен беше чест!". С тези думи председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че се оттегля от поста си.

Вчера председателят на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов обяви, че е взето решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание.