Наталия Киселова: Оттеглям се, за мен беше чест!

"Днес се оттеглям и показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към управлението. За мен беше чест!"

С тези думи председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че се оттегля от поста си.

На мястото ѝ застана Рая Назарян като зам.-председател на най-голямата парламентарна група.

Вчера председателят на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов обяви, че е взето решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание.

Всички партньори в управлението са били съгласни за ротация на председателското място в парламента.

Управляващите не разкриха след колко време ще бъде извършена ротацията, но по предварителна информация срокът за смяна ще бъде през 10 месеца.

На въпрос дали би останала депутат, ако не продължи като председател на Народното събрание, преди дни Киселова отговори, че не вижда причина да не го направи.

„Имах две партийни поръчения - първото беше до 2024 година да няма избори, което с моя избор беше изпълнено. Второто - от избирателите в 23-ти район - бе през тази година също да няма избори“, посочи тя.

"В политиката нищо не се дължи никому", сподели в студиото на "Тази събота и неделя" Рая Назарян от ГЕРБ - зам.-председател на Народното събрание и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Аз съм била председател на парламент без мнозинство. Тогава реално няма кой да те подкрепя. Трудности има във всеки един парламент. Политиката е постоянен процес. Особено коалиционната. Тя се състои в това да отстояваш вътрешнопартийните си интереси, но и да признаваш интересите и правата на другите коалиционни партньори", заяви Назарян.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase