Наталия Киселова: Оттеглям се, за мен беше чест!

На мястото ѝ застана Рая Назарян като зам.-председател на най-голямата парламентарна група

Снимка: Ладислав Цветков

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:08 ч. 29.10.2025 г.

"Днес се оттеглям и показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към управлението. За мен беше чест!"

С тези думи председателят на парламента Наталия Киселова обяви, че се оттегля от поста си.

На мястото ѝ застана Рая Назарян като зам.-председател на най-голямата парламентарна група.

Вчера председателят на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов обяви, че е взето решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание.

Управляващата коалиция се договори да има ротация на председателя на НС (ВИДЕО)

 

Всички партньори в управлението са били съгласни за ротация на председателското място в парламента.

Управляващите не разкриха след колко време ще бъде извършена ротацията, но по предварителна информация срокът за смяна ще бъде през 10 месеца.

Рая Назарян за ротацията: В политиката нищо не се дължи никому (ВИДЕО)

На въпрос дали би останала депутат, ако не продължи като председател на Народното събрание, преди дни Киселова отговори, че не вижда причина да не го направи.

„Имах две партийни поръчения - първото беше до 2024 година да няма избори, което с моя избор беше изпълнено. Второто - от избирателите в 23-ти район - бе през тази година също да няма избори“, посочи тя.

Киселова за ротацията на председателя на НС: Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват

"В политиката нищо не се дължи никому", сподели в студиото на "Тази събота и неделя" Рая Назарян от ГЕРБ - зам.-председател на Народното събрание и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Аз съм била председател на парламент без мнозинство. Тогава реално няма кой да те подкрепя. Трудности има във всеки един парламент. Политиката е постоянен процес. Особено коалиционната. Тя се състои в това да отстояваш вътрешнопартийните си интереси, но и да признаваш интересите и правата на другите коалиционни партньори", заяви Назарян.

Свалят минималната заплата в проектобюджета за 2026 г.

„Идва странен рев от морето. Всички птици изчезнаха“: Ураганът „Мелиса“ – най-силната буря в света за 2025 г. (ВИДЕО)

Мъж живее на 13-ия етаж, на 100 км от епицентъра на земетресенията: И преди малко ни разлюля с 4,8

Намериха мъртва 37-годишна лекарка в стаята за дежурни, след изкарана нощна смяна

Ураганът „Мелиса“ - най-силната буря за годината, достигна Ямайка. Наредиха евакуация (ВИДЕО)

