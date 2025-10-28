Управляващата коалиция се договори да има ротация на председателя на Народното събрание.

Това съобщи Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след днешното заседание на Съвета за съвместно управление.

„Днес взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Утре ще бъде разписано това като анекс към Споразумението за съвместно управление“, заяви след заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

След подписването на анекса утре (сряда, 29 октомври) ще стане ясно кога настоящият председател на парламента Наталия Киселова ще бъде сменена, обяви Ангелов в отговор на журналистически въпроси.

Кристиан Вигенин: БСП остава в управлението, но иска преглед на коалиционното споразумение

Очаква се това да се случи на 6 декември – точно година, след като беше избрана за поста. Вероятно следващият председател ще е от ГЕРБ, също за една година.

Киселова за ротацията на председателя на НС: Каквито решения бъдат взети, те ще се изпълняват

На заседанието на Съвета за съвместно управление днес присъства и Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало“, които официално не са част от коалицията.

Рая Назарян за ротацията: В политиката нищо не се дължи никому (ВИДЕО)

„Както каза нашият председател Делян Пеевски, „ДПС – ново начало“ не участва в управлението, няма да участва в обсъждането на никакви кадрови въпроси, свързани с властта, ние участваме само в обсъждане на политики“, обяви Цонев.

ГЕРБ: „ДПС – Ново начало“ отказва участие в изпълнителната власт

Другата тема, която е обсъдена на съвета, са възнагражденията на всички работещи в сектор здравеопазване и младите лекари.

„Днешното извънредно заседание на НС считаме за излишно, тъй като решенията, които сме взели ще бъдат формализирани в бюджетните закони“, уточни Ангелов.

На извънредно заседание депутатите обсъждат лекарските заплати

Той обяви още, че в петък – 31 октомври, когато е крайният срок, проектобюджетът на държавата за 2026 г. ще бъде внесен в Народното събрание.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK