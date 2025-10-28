Управляващата коалиция се договори да има ротация на председателя на Народното събрание.

Това съобщи Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след днешното заседание на Съвета за съвместно управление.

„Днес взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Утре ще бъде разписано това като анекс към Споразумението за съвместно управление“, заяви след заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС.

След подписването на анекса утре (сряда, 29 октомври) ще стане ясно кога настоящият председател на парламента Наталия Киселова ще бъде сменена, обяви Ангелов в отговор на журналистически въпроси.

Очаква се това да се случи на 6 декември – точно година, след като беше избрана за поста. Вероятно следващият председател ще е от ГЕРБ, също за една година.

На заседанието на Съвета за съвместно управление днес присъства и Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало“, които официално не са част от коалицията.

„Както каза нашият председател Делян Пеевски, „ДПС – ново начало“ не участва в управлението, няма да участва в обсъждането на никакви кадрови въпроси, свързани с властта, ние участваме само в обсъждане на политики“, обяви Цонев.

Другата тема, която е обсъдена на съвета, са възнагражденията на всички работещи в сектор здравеопазване и младите лекари.

„Днешното извънредно заседание на НС считаме за излишно, тъй като решенията, които сме взели ще бъдат формализирани в бюджетните закони“, уточни Ангелов.

Той обяви още, че в петък – 31 октомври, когато е крайният срок, проектобюджетът на държавата за 2026 г. ще бъде внесен в Народното събрание.

