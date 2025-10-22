„ДПС – Ново начало“ ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението за пълен мандат на правителството“.

Това обявиха на страницата си във Фейбсук от ГЕРБ. Публикувани са и снимки от среща между двете парламентарни групи.

Снимка: ГЕРБ

В съобщението се уточнява, че двете парламентарни групи са се обединили около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

„ДПС – ново начало“ отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии“, уточняват от ГЕРБ.

Двете страни потвърдили ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма „за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата“.

„Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България“, обявиха още от партията мандатоносител.

Днес ще има заседание на Народното събрание – има кворум от 167 регистрирали се депутати, след като миналата седмица заседания не се провеждаха.

Все още не е ясно дали ще се стигне до смяна на председателя на парламента.

С писмена позиция от ГЕРБ и ИТН обявиха – искат Наталия Киселова да бъде сменена с ротационен председател.

БСП засега запазват мълчание, а Киселова беше лаконична. Според нея парламентът още днес ще заработи.

