"В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание". Това съобщиха от ГЕРБ във профила си във фейсбук.

Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ).

Според тях, това се прави в името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията. Трите партии днес трябваше да определят - ще има ли преформатиране на управлението, смени на министри и ще запази ли позицията си Наталия Киселова.

Заседанието продължи над пет часа, очакват се разговори и в следващите дни. Промяната все още не е вкарана в дневния ред на парламента. Смени на министри не са обсъждани.

"Аз не виждам напрежение. Това, което има да се казва между партньорите, ще бъде казано". Така Наталия Киселова коментира въпрос на bTV дали ще си подаде оставката, за да потуши напрежението.

"В петък стана ясно, че нито става въпрос за оставка нито за каквото и да било. Не знам какво друго да кажа и г-н Борисов беше много ясен и всички останали. А опозицията ще си говори каквото си говори, това си им е тяханата работа", коментира Даниел Митов.

Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание.

